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Три вида завтрака, которые помогут снизить уровень холестерина в крови

При повышенном холестерине у человека становится больше шансов столкнуться с различными проблемами со здоровьем, в том числе с болезнями сердца, инсультами. Но предотвратить всё это помогают определённые продукты на завтрак.

Три вида завтрака, которые помогут снизить уровень холестерина в крови
© Ferra.ru

Как отмечает дипломированный диетолог Дженна Хоуп, нужно внести небольшие изменения в утренний приём пищи, чтобы значительно снизить уровень холестерина в крови.

Так, замените обычный завтрак овсянкой. Она содержит бета-глюканы, которые помогают предотвратить всасывание холестерина в кровь. Рекомендуется в день потреблять 3 г бета-глюканов. Это позволит заметить снижение холестерина.

Ржаной хлеб. Бета-глюканы можно получить и из такого хлеба. Замените им пшеничный хлеб. При этом для получения суточной нормы бета-глюканов нужно потреблять примерно три порции ржи в день.

Молоко и соевый йогурт. Замените простое молоко или обычный йогурт на соевый аналог. Благодаря сое вы снизите общее потребление насыщенных жиров.

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