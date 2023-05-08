От этих восьми факторов зависит продолжительность жизни

В недавней научной работе отмечается, что те, кто строго придерживается мер профилактики болезней сердца, живут почти на 10 лет дольше, чем остальные.

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В ходе нового исследования эксперты оценивали здоровье сердечно-сосудистой системы людей в баллах. И самые высокие показатели были у тех, кто в итоге прожил на 9-10 лет дольше в среднем.

Для защиты от болезней сердца нужно учитывать восемь факторов. Это отказ от табака, физическая активность, здоровое питание, достаточный и качественный сон, контроль массы тела, кровяного давления, уровня холестерина и глюкозы в крови.

Сильнее всего влияют на продолжительность жизни людей такие факторы, как сон, физическая активность, употребление табака, уровень сахара в крови.

У людей, которые получили в целом больше всего баллов, продолжительность жизни была в возрасте 50 лет на 8,9 лет дольше в среднем. Некурящие люди жили по сравнению с курящими на 7,4 года дольше, люди, которые спали рекомендуемое количество часов в день, жили на пять лет дольше.