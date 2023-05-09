Бывают сладости, которые не только не нанесут вреда здоровью, но и окажут значительную пользу. Такие лакомства назвал врач общей практики Сергей Аледнеев.

В первую очередь это такие популярные продукты, как зефир, пастила и халва. Зефир полезен тем, что в нем много глюкозы, фосфора и кальция. Он влияет на кровеносную систему, понижает уровень плохого холестерина. Также при его помощи можно понизить уровень токсинов и позитивно повлиять на работу мозга, пишет издание «Царьград».

Пастила — полностью натуральный продукт, который готовится из яблочного пюре. В ней много витаминов, пектина, железа, все это очень полезно для пищеварения и сердца. Что касается халвы, то в ней содержится множество полезных элементов. Например, витамины А, В, Е, отвечающие за память, зрение и работу сердца. Частое употребление халвы может помочь человеку сберечь молодость как можно дольше, а также улучшить состояние кожи.