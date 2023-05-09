Нутрициолог дал советы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе

По словам специалиста, для сохранения молодости необходимо соблюдать несколько простых действий. Строков посоветовал добавить в рацион матчу, которая производится из измельченного зеленого чая. Она помогает предотвратить развитие рака, сообщает «МедикФорум». Кроме того, стоит чаще употреблять красный виноград, клюкву, чернику, которые способствуют омоложению.

Медик также рассказал о пользе интервального голодания для здоровья, когда отказ от пищи на ночь составляет минимум 12 часов. Кроме того, Строков посоветовал снизить уровень стресса, а также заняться физической активностью. Отдельно он выделил плавание, бег и езду на велосипеде.