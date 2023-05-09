$76.82-1.7984.91-2.09

Нутрициолог дал советы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе

Нутрициолог Игорь Строков поделился с россиянами советами для продления молодости.

Нутрициолог дал советы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
© Слово и Дело

По словам специалиста, для сохранения молодости необходимо соблюдать несколько простых действий. Строков посоветовал добавить в рацион матчу, которая производится из измельченного зеленого чая. Она помогает предотвратить развитие рака, сообщает «МедикФорум». Кроме того, стоит чаще употреблять красный виноград, клюкву, чернику, которые способствуют омоложению.

Медик также рассказал о пользе интервального голодания для здоровья, когда отказ от пищи на ночь составляет минимум 12 часов. Кроме того, Строков посоветовал снизить уровень стресса, а также заняться физической активностью. Отдельно он выделил плавание, бег и езду на велосипеде.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий