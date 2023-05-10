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Российский врач назвал продукты, способные вызывать рак

Спровоцировать рак может обильное потребление крепкого спиртного, сладкого, продуктов с трансжирами и овощей, выращенных на азотных удобрениях, предупредил онколог Максим Астраханцев.

Врач назвал продукты, способные вызывать рак
© Ferra.ru

Снизить риск рака поможет меньшее потребление спиртных напитков, так как в них содержится этанол — опасный канцероген, заявил RT заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» Максим Астраханцев. Также, отмечает онколог, стоит избегать сладостей, выращенных на азотных удобрениях овощей и продуктов с трансжирами — фастфуда и полуфабрикатов.

Частое употребление крепких спиртных напитков грозит развитием опухолей в ротовой полости, пищеводе, печени, толстой кишке, прямой кишке и молочных желёзах, подчеркнул онколог.

Содержащиеся в маргарине и приготовленных на его основе продуктах трансжиры названы ВОЗ самым опасным компонентом пищи, отметил Астраханцев. Помимо рака, они также провоцируют диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Высокий уровень сахара в крови от потребления сладостей питает злокачественные клетки. Опасными могут быть и овощи — попадающие в них с удобрениями нитраты через цепочку превращений преобразуются в нитрозамины — высокотоксичные соединения с высоким уровнем канцерогенности.

Однако рак развивается только при чрезмерном и регулярном потреблении данных продуктов, успокаивает врач.

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