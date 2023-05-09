Врачи разработали пакет средств для остановки послеродовых кровотечений

Выяснилось, что пакет средств E-MOTIVE способен эффективно останавливать кровотечения после родов. Об этом сообщает Бирмингемский университет. Послеродовое кровотечение (ПРК), определяемое как потеря более 500 мл крови в течение 24 часов после рождения ребенка, является ведущей причиной материнской смертности во всем мире.

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По оценкам, от него ежегодно страдают 14 миллионов женщин, и оно приводит к примерно 70 000 смертей, в основном в странах с низким и средним уровнем дохода, что эквивалентно 1 смерти каждые 6 минут. Врачи провели тестирование разработанного ВОЗ пакета мер по остановке кровотечения E-MOTIVE, в испытаниях приняли участие более 200 000 женщин в четырех странах.

Пакет включает в себя точное измерение количества теряемой крови с помощью специальной салфетки, после чего медики проводят сразу весь комплекс мероприятий по остановке крови (а не последовательно по мере провала предыдущих попыток). В настоящее время основная проблема в реагировании на ПРК заключается в том, что его часто обнаруживают слишком поздно, чтобы эффективно реагировать.

Большинство медицинских работников используют визуальный осмотр для оценки кровотечения, что, как правило, недооценивает кровопотерю и может привести к опасным для жизни задержкам в лечении. После обнаружения масштабного кровотечения в рамках E-MOTIVE проводится неотложное лечение: массаж матки, вводятся средства для сокращения матки и остановки кровотечения, внутривенно вводят жидкость и, при необходимости, проводят оперативное вмешательство.