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5 фактов, которые не стоит скрывать от гинеколога

Расскажем, к чему может привести ваше молчание в кабинете врача.

5 фактов, которые не стоит скрывать от гинеколога
© WomanHit.ru

Найти «своего» гинеколога — настоящая удача. Однако даже при доверительном общении женщины часто скрывают некоторые факты о себе на приеме.

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Мы посоветовались со специалистом, чтобы выяснить, какие моменты не стоит утаивать от своего врача, как бы ни было неудобно.

Выделения из груди

Далеко не каждая женщина считает нужным сообщить своему врачу о таком важном факте. Если вы не кормите грудью, любые выделения из груди должны вас насторожить. Возможно, речь идет о повышении уровня пролактина, обязательно нужно сообщить об этом врачу и сдать необходимые анализы. Ждать, когда проблема уйдет сама, не стоит — вы можете запустить серьезное нарушение в организме, которое будет сложно привести в норму.

Сложности с зачатием

Даже если вы не усердно трудитесь с партнером над пополнением в семье, отсутствие беременности после нескольких месяцев незащищенных половых актов чаще всего не является нормой. Конечно, есть вероятность, что у вас несовместимость с партнером, однако проблема может быть куда серьезнее. Чтобы прояснить этот момент, важно сообщить о такой особенности своему врачу. Лучше заранее предупредить серьезные проблемы в организме.

Терапия, назначенная врачом, не работает

Если вы уже проходите лечение, обязательно сообщайте врачу о промежуточных результатах. Часто женщины, не замечая каких бы то ни было изменений, продолжают принимать назначенные лекарства. Еще хуже, когда вы начинаете чувствовать себя хуже после нескольких недель лечения. Ждать, что все пройдет, нельзя. Вы можете навредить себе еще больше, поэтому ваш врач должен знать обо всем, что с вами происходит. Не молчите и не терпите.

Факты о вашей половой жизни

Нет, когда врач интересуется регулярностью вашей половой жизни, это не праздный интерес. В большинстве случаев на первом приеме у нового специалиста вам придется ответить на подобные вопросы. Кроме того, могут спросить, когда вы начали половую жизнь, сколько партнеров было за последний год, делали ли вы аборты, а также проходили ли вы лечение от ЗППП. Не стесняйтесь и тем более не пытайтесь скрыть такую важную информацию. В противном случае назначенная терапия может быть неэффективной или даже опасной для вашего здоровья.

Нарушение цикла

Одна из самых частых женских проблем — нерегулярный цикл. Бывает, что в середине цикла женщина сталкивается со странными выделениями, а в ожидаемое время менструация и вовсе не начинается, хотя очевидных причин для этого, на первый взгляд, нет. Даже если вы обратились к гинекологу по другому вопросу, обязательно сообщите о нарушениях цикла, если они есть.

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