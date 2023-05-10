3 принципа быстрого похудения

Похудение для некоторых людей является практически невыполнимой задачей. Специально для них тренеры и диетологи разработали несколько принципов, которые позволят избавиться от лишних килограммов, пишет «РБК Спорт».

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По словам экспертов, чтобы получить фигуру мечты, необходимо придерживаться трех правил: создать дефицит калорий, постоянно заниматься спортом и не забывать о развлечениях.

Для контроля за питанием можно завести дневник, и выписывать туда все продукты в течение 7-14 дней. Таким образом вы сформируете подробную картину того, что вы употребляете каждый день.