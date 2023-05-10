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3 принципа быстрого похудения

Похудение для некоторых людей является практически невыполнимой задачей. Специально для них тренеры и диетологи разработали несколько принципов, которые позволят избавиться от лишних килограммов, пишет «РБК Спорт».

3 принципа быстрого похудения
© Слово и Дело

По словам экспертов, чтобы получить фигуру мечты, необходимо придерживаться трех правил: создать дефицит калорий, постоянно заниматься спортом и не забывать о развлечениях.

Для контроля за питанием можно завести дневник, и выписывать туда все продукты в течение 7-14 дней. Таким образом вы сформируете подробную картину того, что вы употребляете каждый день.

На основе полученных данных можно будет подкорректировать свой рацион. Ваша цель выстроить питание так, чтобы терять не более 0,5-1,0% от вашего веса в неделю.

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