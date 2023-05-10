3 продукта, которые могут довести до панической атаки
Многих людей с повышенной тревожностью интересует, какие продукты стоит ограничить или исключить из рациона вовсе, чтобы максимально обезопасить себя от панических атак и прочих неприятных состояний. Как отметила кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич, есть такие продукты, которые действительно усиливают тревожность.
"Мои пациенты довольно часто рассказывают историю, что первый приступ панической атаки они пережили на следующий день после употребления большого количества алкоголя", - сказала врач.
Она уточнила, что усиление тревоги после алкоголя происходит при длительном (это годы) накоплении напряжения. И когда человек постепенно увеличивает дозу спиртного, в какой-то момент накрывает обратный эффект - тревожность повышается.
"Продукты метаболизма алкоголя являются, по сути, ядом для нашего тела", - еще раз подчеркнула кардиолог.
Насторожить должны и неприятные ощущения в области сердца, усиление сердцебиения, прилив жара после употребления кофе. Это часто говорит о том, что человеку стоит пройти курс терапии. После этого, как показывает практика, с удовольствием начинают пить кофе даже те люди, которые годами оказывались от напитка из-за побочных эффектов. Так вот, они уходят.
"У спокойных людей, у которых нет тревоги, эти эффекты от кофе ощущаются как прилив сил и бодрости. У людей с повышенной тревожностью возникают неприятные ощущения - приступ сердцебиения, паники и так далее", - пишет врач.
Также усиливать тревогу по механизму стимуляции симпатической нервной системы могут различные острые специи и приправы, например, горчица.