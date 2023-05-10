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3 продукта, которые могут довести до панической атаки

Многих людей с повышенной тревожностью интересует, какие продукты стоит ограничить или исключить из рациона вовсе, чтобы максимально обезопасить себя от панических атак и прочих неприятных состояний. Как отметила кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич, есть такие продукты, которые действительно усиливают тревожность.

3 продукта, которые могут довести до панической атаки
© Российская Газета

"Мои пациенты довольно часто рассказывают историю, что первый приступ панической атаки они пережили на следующий день после употребления большого количества алкоголя", - сказала врач.

Она уточнила, что усиление тревоги после алкоголя происходит при длительном (это годы) накоплении напряжения. И когда человек постепенно увеличивает дозу спиртного, в какой-то момент накрывает обратный эффект - тревожность повышается.

"Продукты метаболизма алкоголя являются, по сути, ядом для нашего тела", - еще раз подчеркнула кардиолог.

Насторожить должны и неприятные ощущения в области сердца, усиление сердцебиения, прилив жара после употребления кофе. Это часто говорит о том, что человеку стоит пройти курс терапии. После этого, как показывает практика, с удовольствием начинают пить кофе даже те люди, которые годами оказывались от напитка из-за побочных эффектов. Так вот, они уходят.

"У спокойных людей, у которых нет тревоги, эти эффекты от кофе ощущаются как прилив сил и бодрости. У людей с повышенной тревожностью возникают неприятные ощущения - приступ сердцебиения, паники и так далее", - пишет врач.

Также усиливать тревогу по механизму стимуляции симпатической нервной системы могут различные острые специи и приправы, например, горчица.

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