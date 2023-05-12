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Эксперты перечислили привычки, которые мешают избавиться от лишнего веса

В списке вредных привычек оказались недосып, переедание «полезных» продуктов и многое другое.

Перечислены привычки, которые мешают избавиться от лишнего веса
© Волгоградская правда

Ученые заявили, что вес может увеличиваться из-за неожиданных повседневных привычек. В издании ETNT они перечислили некоторые из них.

Так, людям бывает трудно похудеть из-за частого употребления роллов и суши. Сами по себе они не калорийны, однако сейчас их стали готовить с майонезным соусом, жирным сыром, беконом и т. д. Употребляя такой продукт, похудеть вряд ли удастся.

Также ученые заявили, что нельзя есть слишком мало. Если мучить организм малым количеством калорий, метаболизм замедлится, тело станет сжигать меньше калорий.

Третьей привычкой стал недосып. Именно он заставляет людей есть больше. Те, кто спят меньше 7 часов, в среднем переедают на 385 калорий больше других.

Кроме того, в списке таких привычек оказалось употребление «полезных» продуктов без меры, питание одними салатами и пропуск приемов пищи.

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