Диетолог Панова назвала самый опасный алкоголь для фигуры
Ольга Панова, диетолог и кандидат медицинских наук, назвала самые калорийные алкогольные напитки. Об этом сообщает "Газета.ру".
В первую очередь, диетолог отметила, что весь алкоголь очень калорийный. Однако есть типы спиртного, которые имеют большее влияние на вес. В этот список вошли сладкие вина, сидры, а также коктейли, в составе которых есть ликеры или газированные напитки.
Панова также добавила, что низкокалорийный алкоголь может навредить организму в больших дозах. Если человек хочет употреблять спиртное без вреда для фигуры, то ему стоит ограничиваться одной-двумя дозами.
Также алкоголь опасен тем, что провоцирует аппетит. После употребления спиртного человек начинает закусывать различными блюдами, что только увеличивает опасность для фигуры.
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