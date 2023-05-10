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Диетолог Панова назвала самый опасный алкоголь для фигуры

Ольга Панова, диетолог и кандидат медицинских наук, назвала самые калорийные алкогольные напитки. Об этом сообщает "Газета.ру".

В первую очередь, диетолог отметила, что весь алкоголь очень калорийный. Однако есть типы спиртного, которые имеют большее влияние на вес. В этот список вошли сладкие вина, сидры, а также коктейли, в составе которых есть ликеры или газированные напитки.

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Панова также добавила, что низкокалорийный алкоголь может навредить организму в больших дозах. Если человек хочет употреблять спиртное без вреда для фигуры, то ему стоит ограничиваться одной-двумя дозами.

Также алкоголь опасен тем, что провоцирует аппетит. После употребления спиртного человек начинает закусывать различными блюдами, что только увеличивает опасность для фигуры.

Ранее сообщалось, что врач объяснила, почему не стоит есть шашлык с алкоголем.

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