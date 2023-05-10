Врач предупредила о смертельно опасных последствиях "читмила"

Врач-диетолог Евгения Пегова рассказала, с чем могут столкнуться приверженцы ЗОЖ, которые раз в неделю позволяют себе есть вредную пищу.

Как рассказала журналистам российский медик, люди, придерживающиеся запланированного нарушения диеты раз в неделю, рискуют столкнуться с серьезными последствиями для здоровья. Серьезные ограничения в еде могут закончиться расстройством пищевого поведения, так как во время "читмила" многие срываются и съедают гораздо больше, чем следует. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".