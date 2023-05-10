Названы утренние ритуалы, которые сохранят красоту

Всем известно, что первые минуты после пробуждения задают настроение на весь день. Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова в беседе с «ФедералПресс» назвала обязательные ритуалы для поддержания красоты и энергии.

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«Проснулись и улыбнитесь себе и миру, поблагодарите Бога, Вселенную за то, что есть, за классные изменения, которые принесет новый день. Исследования показывают, что, выражая благодарность, мы можем почувствовать себя на целых 25 % счастливее», – советует Трескова.

Также она советует пить стакан воды натощак. Горячая вода помогает вырабатываться желчи, восполняет дефицит жидкости, разжижает кровь. Она стимулирует кровообращение, помогает «проснуться», поясняет эксперт.

Внутренние органы напитываются кислородом, и мы быстрее чувствуем бодрость и прилив сил.

Кроме того, положительный эффект создаст упражнение «Стеночка». Нужно включить любимую, «зажигающую» музыку, пусть она звучит громко и проникает в каждую клеточку тела, советует Надежда Трескова.

Затем вставайте босиком к стене, зафиксируйте 5 точек соприкосновения: пятки, икры, ягодицы, лопатки, затылок. Руки вдоль пояса, макушкой тянемся к потолку, представляем, что нас греет солнышко, и мы как прекрасный цветок тянемся к его лучам. Вам должно быть комфортно, отследите ощущения. В таком положении, под чудесную музыку желательно простоять 3–5 минут.

Но все мы индивидуальны, если чувствуете, что сложно, поблагодарите себя за то, что смогли простоять столько, сколько простояли. Лучше 1 минуту в день, чем ничего.