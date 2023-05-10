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Раскрыта польза временного отказа от тренировок для здоровья

Фитнес-блогерша Эмма Апелль раскрыла пользу временного отказа от тренировок для психологического здоровья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Раскрыта польза временного отказа от тренировок для здоровья
© Lenta.ru

Спортсменка, известная в соцсетях под никнеймом @livewellwithapell, рассказала, что недавно отправилась в путешествию в Японию. В поездке она приняла решение меньше заниматься спортом, чтобы дать себе возможность восстановиться и получить наслаждение от отпуска.

«Я ходила в спортзал всего несколько раз, когда была в отъезде, хотя я планировала не пропускать занятия. Но я чувствовала, что моему разуму нужен перерыв», — объяснила она.

Она отметила, что не ощущала никакой вины перед собой, и призвала подписчиков соблюдать баланс между физическими нагрузками и обычной жизнью.

«Перерыв в тренировках — это тоже часть путешествия, и, возможно, это даже то, что вам нужно. Так что будьте добры к себе, слушайте свое тело и живите своей жизнью», — высказалась Апелль.

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