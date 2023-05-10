Инфекционист предупредила об опасности еды в банках
Российский инфекционист Елена Хлопотова рассказала об опасности консервированных продуктов.
Пациенты, попробовавшие сезонные закрутки, попадают в больницу почти круглый год. Это вызвано ботулизмом, который возникает при недостаточной термической обработке продуктов, не имеющих в дальнейшем доступ к кислороду.
"Грибы лучше всего солить старым дедовским способом – в бочках. Рыбу же следует распотрошить. Споры ботулизма развиваются в земле, поэтому перед закруткой овощи и фрукты нужно как следует промыть", – советует инфекционист Елена Хлопотова
Ботулотоксин может выдать себя вздутой крышкой, помутнением или пузырьками в банке, но он не имеет ни вкуса, ни запаха.
Первоначальные симптомы заражения – рвота, тошнота, слабость. Далее появляется жидкий стул. После происходит нарушение зрения и глотания, сообщает информационное агентство "Высота 102".