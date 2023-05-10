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Специалист посоветовал, как безвредно перекусить на бегу

У многих людей возникают ситуации, когда просто некогда нормально поесть и приходится перекусывать на бегу. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева дала советы, как уменьшить вред таких перекусов.

Специалист посоветовал, как безвредно перекусить на бегу
© Российская Газета

Как рассказала специалист aif.ru, все же надо есть не на бегу в прямом смысле, а остановиться и по возможности присесть, так как, когда мы идем и едим, напрягается и пищеварительная, и дыхательная система, что способствует более быстрому продвижению пищи по пищеводу, и она хуже усваивается. Заглатываемый воздух в большем объеме, чем сидя, попадает в пищеварительный тракт, в результате - приступы отрыжки, чувство тяжести в области желудка, метеоризм.

Но, уточняет врач, для тех, кто страдает гастроэзофагеальным рефлюксом (когда содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод), даже лучше перекусить в положении стоя.

Кушая на бегу, необходимо следить за количеством употребляемой пищи, так как в таком положении не почувствуешь вовремя насыщения, что может привести к перееданию.

Пища на перекус должна состоять из белка и клетчатки. Например, пирожное, сдобные булочки с кофе вызовут быстрый подъем инсулина в крови и такой же резкий его спад, значит, чувство голода скоро вернется.

Не стоит также есть чипсы, колбасы, соленые сухарики, соленые орехи, это приведет к избыточному потреблению соли. А вот горсть обычных орехов приветствуется, ведь в них есть и белок, и жиры. Подойдет кусочек курицы или индейки с листьями салата, яблоко или банан, йогурт без добавления сахара, кусочки овощей. Конечно же, если нет другого варианта, считает Татьяна Солнцева, иногда можно позволить себе съесть что-то вредное на бегу, но такой перекус не должен войти в привычку.

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