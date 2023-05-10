Что будет, если отказаться от молочных продуктов

Героиня этой истории избавилась от аллергии и перестала задыхаться.

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"Впервые от молочных продуктов я отказалась осознанно на полгода в 2014 году. На тот период решала проблему неаллергического насморка: нос всё время был заложен, и приходилось закапывать сосудосуживающие препараты. Одного флакона мне хватало на два дня", — провизор, health-коуч, тренер по биохакингу Галина Хусаинова.

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Уже на третий день после отказа от молочки после пробуждения утром поняла, что перестала задыхаться. К концу недели, на пятый день, я смогла полностью отказаться от капель. Мне тогда это показалось чудом, но потом выяснила, что молоко — это один из самых сильных продуктов воспаления для взрослых.

Грибок кандида, который вызывает, в частности, заболевания женской половой сферы, бывает причиной ПМС и головных болей, аллергических реакций, питается молоком и кисломолочными продуктами. Когда мы их исключаем из рациона, сдерживается развитие этого вида микроорганизмов в организме, и любая восстановительная практика даёт более эффективные результаты.

Поначалу отказ от этой категории продуктов показался для меня сложным, поскольку на их основе часто готовятся соусы, сыры, йогурты — всё это оказалось под запретом. Мне также пришлось изменить рецептуру привычных блюд, так как молоко используется и для приготовления домашней выпечки.

Сейчас я отказываюсь от молочки, например, на месяц и на время, когда идёт восстановление здоровья кишечника, чтобы улучшить состояние своего организма.

Теперь это даётся мне проще, поскольку в магазинах большой ассортимент растительных продуктов. Также можно обратить внимание на безлактозные варианты.

В материале нутрициолог назвала болезни, при которых нельзя пить молоко.

Мнение врача

"Молоко — один из самых распространённых аллергенов. Причём вызывает оно не только аллергию немедленного типа, но и замедленную пищевую реакцию. Около 30% моих пациентов не усваивают казеин коровьего продукта", — врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Рустем Садыков.

Во-первых, у взрослого человека значительно меньше ферментов для переваривания сложного белка коровьего молока. У детей они есть, называются катепсины.

Во-вторых, молоко содержит ростовые факторы, которые нужны детям, а взрослым — нет. В чём причина?

Молоко содержит молочный сахар – лактозу. Сахар (любой) – избранная, любимая пища простейших грибков, кандиды. Действительно, молочные продукты способствуют её росту.

Конечно, если вы соблюдаете на 100% здоровый образ жизни, стараетесь избегать простых углеводов, рационально питаетесь и занимаетесь спортом, скорее всего, такая еда не вызовет спонтанного роста микоорганизмов.

Но ослабленный организм, перегруженный простыми сахарами, не выдержит натиска грибка. Поэтому в период лечения молочные продукты исключаются как потенциально опасные.

Человек, плохо усваивающий молоко, может столкнуться с симптоматикой: снижение иммунитета, катаральные выделения из носа, вздутие, расстройство пищеварения, высыпания и т. д. При отказе от кисломолочного продукта, соответственно, эта симптоматика пропадает.

Что такое продукты воспаления?

Действительно есть пищевые продукты, способные вызвать воспаление в организме. Каким образом?

Когда вы употребляете продукты, они проходят по желудочно-кишечному-тракту (ЖКТ) и попадают в кишечник, где происходит всасывание. Сегодня у большинства жителей города несостоятельный кишечный барьер (повреждена кишечная микрофлора), из-за чего образуется так называемый синдром повышенной проницаемости кишечника.

Пищевые агенты попадают в кровь, далее вступает в работу иммунная система. Она не всегда может понять, что перед ней – инфекция или плохо переваренная еда (по причине недостатков энзимов, отсутствия нормального кишечного барьера, генетической интолерантности).

Её органы вырабатывают антитела к пищевым антигенам, связываются и образуются липкие комплексы иммуноглобулины, которые практически не выводятся детоксикационными системами организма, оседают на клетках и вызывают воспалительные процессы.

Перегруженная иммунная система (из-за постоянной борьбы с пищевыми агентами) может давать сбои, вызывая аутоиммунные заболевания или иммунодефицитные состояния.