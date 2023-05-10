Что можно сделать, чтобы не ощущать постоянно голод на диете

Даже соблюдая диету, нельзя долгое время быть голодным. Иначе вы, скорее всего, съедите что-нибудь вредное и получите дополнительные калории. Большую роль при похудении играет выбор правильного питания.

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Если вам хочется дольше оставаться сытым, но при этом позаботиться о фигуре, то ешьте яйца. Они считаются отличным источником жиров и белков. Есть их при этом можно в любое время дня.

Ещё одно полезное блюдо во время диеты - овсяная каша. В овсе много клетчатки, которая даёт ощущение сытости и облегчает снижением веса.

Лучшим диетическим перекусом считаются яблоки. Они довольно сытные, так как в них содержится большое количество клетчатки. А ещё они низкокалорийны, потому что в них много воды.

При ощущении голода замените обычный йогурт - на греческий. В нём больше белка, а ещё он питательнее.

Бобовые являются убийцами голода, так как они содержат много белка и клетчатки. Среди таких продуктов выделяют зелёную фасоль, зелёный горошек, фасоль, чечевицу или горох.

Вместо мяса вы можете употреблять рыбу. Она содержит белок и омега-3. Если думаете съесть бутерброд, то возьмите для него творожный сыр.

На диете картофель можно есть, но в варёном или запечённом виде. В картофеле вы найдёте клетчатку, белок, много витаминов.