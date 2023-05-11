Назван способ сбросить набранный после майских праздников вес
Чтобы сбросить набранный за майские праздники лишний вес, необходимо сократить количество потребляемой пищи. Такой способ Александра Давыдова.
Она отметила, что за четыре дня невозможно набрать много жировой ткани. Врач пояснила, что в организме появилась отечность, лишняя вода и небольшое количество жира. В связи с этим Давыдова посоветовала снизить количество потребляемой пищи.
«Если четыре дня человек переедал, на 4-7 дней следует ограничить калорийность примерно на 300 калорий, чтобы вернуться в свой привычный вес», — сказала эксперт.
Диетолог также рекомендовала облегчить сократить количество вредных продуктов и заменить их на белок и овощи. Кроме того, ускорить обмен веществ поможет питьевой режим. Давыдова обратила внимание, что норма употребления воды для человека составляет полтора литра воды в день.