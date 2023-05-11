Назван способ сбросить набранный после майских праздников вес

Чтобы сбросить набранный за майские праздники лишний вес, необходимо сократить количество потребляемой пищи. Такой способ Александра Давыдова.

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Она отметила, что за четыре дня невозможно набрать много жировой ткани. Врач пояснила, что в организме появилась отечность, лишняя вода и небольшое количество жира. В связи с этим Давыдова посоветовала снизить количество потребляемой пищи.

«Если четыре дня человек переедал, на 4-7 дней следует ограничить калорийность примерно на 300 калорий, чтобы вернуться в свой привычный вес», — сказала эксперт.