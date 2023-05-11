$76.69-0.1384.15-0.76

Названы идеальные каши для похудения

Каши могут быть полезными при похудении, поскольку содержат много клетчатки и белков, помогающих дольше сохранять чувство сытости. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала нутрициолог Ольга Деккер.

Названы идеальные каши для похудения
© Lenta.ru

Идеальным вариантом для людей, желающих похудеть, она назвала гречневую, овсяную и ячневую каши. При этом, по словам специалистки, чтобы достичь желаемого эффекта, важно выбирать низкокалорийные каши с низким содержанием сахара и жиров.

Деккер также отметила, что самой популярной кашей для завтрака традиционно считается овсяная. Она богата растворимыми и нерастворимыми волокнами, которые улучшают пищеварение, а также микроэлементами, снижающими уровень холестерина в крови и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Другие каши, по мнению эксперта, тоже не лишены достоинств. Гречневая каша содержит белки, железо, магний и калий, необходимые для сохранения здоровья костей, мышц, сердца и кровеносных сосудов. Коричневый рис богат витаминами группы В, железом и магнием, улучшающими работу нервной системы. Ячневая каша содержит белки, клетчатку и микронутриенты, которые помогают улучшить работу пищеварительной системы и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

При выборе каши Деккер рекомендовала следовать личным предпочтениям, поскольку каждый человек имеет индивидуальные потребности в питании.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий