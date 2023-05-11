Диетолог назвала опасные последствия белкового отравления

В мире правильного питания появляется все больше и больше диет для похудения, и одной из самых популярных является белковая. Однако далеко не все знают меру — особенно в том, что касается питания. Белковая диета чревата соответствующим отравлением. О том, что это такое и чем грозит, в комментарии для «Слово и Дело» рассказала диетолог Наталья Круглова.

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Белковое отравление — это тяжелое состояние организма, вызванное переизбытком белковой пищи. В норме человек должен съедать не более 25-30 граммов белка за один прием пищи. Однако те, кто выбрал белковую диету, могут запросто «перешагнуть» норму.

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Белковое отравление сопровождается тяжелыми неприятными симптомами: головной болью, тошнотой, вздутием, потемнением мочи и повышением температуры тела. В долгосрочной перспективе они могут развиться в настоящие болезни.

Диетолог Наталья Круглова в комментарии для «Слово и Дело» отмечает, что белок состоит из аминокислот. В процессе переваривания выделяют побочные вещества, которые из организма необходимо выводить. В этом процессе участвуют почки и печень — на них и ложится основная нагрузка. Чем больше продуктов распада белка «задерживается» в организме, тем хуже будут чувствовать себя эти органы.

«Белковые продукты переесть трудно — они все-таки достаточно насыщающие. Побочные эффекты — это нарушение работы печени и почек. В том числе, это развитие мочекаменной болезни. Более того, в белковых диетах используется не только диетическое нежирное мясо. Иногда используются и колбасные изделия, и мясо жирных сортов. Это влияет на холестериновый обмен, на липидный обмен. В целом, это является одним из факторов развития атеросклероза», — отмечает диетолог.

Такое белковое отравление может привести к гиперурикемии — повышению уровня мочевой кислоты в сыворотке крови. Мочевая кислота может откладываться в полости суставов и вызвать подагру, атеросклероз, анемию, сердечную недостаточность, снижение зрения.

«Если человек питается по белковой диете, но при этом у него есть избыток по калориям, такая диета не будет способствовать снижению веса. Наоборот — только набору. Потому что белок через ряд реакций может переходить в глюкозу. Глюкоза при избытке в организме переходит в жирные кислоты, которые способствуют набору жировой ткани», — отмечает врач.