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Какие привычки способствуют развитию рака у женщин

Россиянкам перечислили привычки, которые могут привести к развитию онкологических заболеваний. На что стоит обратить внимание, рассказал врач-онколог Александр Лукин.

Какие привычки способствуют развитию рака у женщин
© unsplash.com

«Самым опасным досугом для женщин является просмотр телевизора. Это повышает уровень стресса, холестерина, снижает качество работы сосудов и состояние крови. Приводит к головным болям, сахарному диабету, варикозу и другим заболеваниям», – отметил врач.

По словам Лукина, малоподвижный образ жизни, избыточный вес и стресс способны привести к онкологии.

При таком образе жизни иммунная система становится слабой и не может правильно скоординировать работу клеток.

Онколог рекомендовал россиянкам вести активный образ жизни, практиковать здоровое питание и научиться управлять стрессом, передает Mosregtoday.ru.

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