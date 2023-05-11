Как похудеть при серьезном ожирении

Порой людям недостаточно одной силы воли, чтобы избавиться от ожирения. В этом случае на помощь приходит хирургия — бариатрические операции. О них рассказал врач-хирург Сергей Визгалов.

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Подобные операции, по словам врача, помогают не только снизить вес, но и удержать его. Пациенты, сбросившие вес при помощи операции, могут сохранить результаты до 16 лет.

Визгалов пояснил, что суть хирургического вмешательства заключается в том, чтобы уменьшить объем желудка или длину пищеварительного тракта. Таким образом пациент может есть меньшее количество пищи, и не вся она всасывается через кишечник.

Такие операции проводятся при сильном ожирении, у людей с индексом массы тела выше 30. Перед подобной операцией пациенту необходимо пройти полное обследование, передает РИАМО.