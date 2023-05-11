Назван способ сохранить подтянутое тело после 40 лет

Так, специалистка посоветовала исключить из своего рациона алкогольные напитки, пищу с повышенным содержанием сахара и хлебобулочные изделия. Однако раз в месяц, например, в первую календарную субботу или воскресенье, можно позволить себе съесть что-то из запрещенных продуктов.

«Когда вы питаетесь по системе САМ (сладкое, алкоголь и мучное), у вас формируется привычка не есть продукты, которые дают лишние калории и не позволяют похудеть», — объяснила она.

По словам собеседницы издания, к системе необходимо подготовиться. Так, Махота предложила выделить для себя 30 дней для внедрения данной привычки и на каждый день поставить задачи, которые нужно будет выполнить, например, не есть мучное, не пить алкоголь, пройти пять километров или посетить спортзал.