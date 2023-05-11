Назван способ сохранить подтянутое тело после 40 лет
Основательница сети бьюти-центров LEGEND NY, женский бизнес-коуч Елена Махота назвала россиянкам способ сохранить подтянутое тело после 40 лет. Соответствующий комментарий эксперта поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 11 мая.
Так, специалистка посоветовала исключить из своего рациона алкогольные напитки, пищу с повышенным содержанием сахара и хлебобулочные изделия. Однако раз в месяц, например, в первую календарную субботу или воскресенье, можно позволить себе съесть что-то из запрещенных продуктов.
«Когда вы питаетесь по системе САМ (сладкое, алкоголь и мучное), у вас формируется привычка не есть продукты, которые дают лишние калории и не позволяют похудеть», — объяснила она.
По словам собеседницы издания, к системе необходимо подготовиться. Так, Махота предложила выделить для себя 30 дней для внедрения данной привычки и на каждый день поставить задачи, которые нужно будет выполнить, например, не есть мучное, не пить алкоголь, пройти пять километров или посетить спортзал.
«Это более комфортный формат для внедрения новой привычки. В нем нет жестких рамок и ощущения обязательств», — заключила она.