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Назван способ сохранить подтянутое тело после 40 лет

Основательница сети бьюти-центров LEGEND NY, женский бизнес-коуч Елена Махота назвала россиянкам способ сохранить подтянутое тело после 40 лет. Соответствующий комментарий эксперта поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 11 мая.

Назван способ сохранить подтянутое тело после 40 лет
© Lenta.ru

Так, специалистка посоветовала исключить из своего рациона алкогольные напитки, пищу с повышенным содержанием сахара и хлебобулочные изделия. Однако раз в месяц, например, в первую календарную субботу или воскресенье, можно позволить себе съесть что-то из запрещенных продуктов.

«Когда вы питаетесь по системе САМ (сладкое, алкоголь и мучное), у вас формируется привычка не есть продукты, которые дают лишние калории и не позволяют похудеть», — объяснила она.

По словам собеседницы издания, к системе необходимо подготовиться. Так, Махота предложила выделить для себя 30 дней для внедрения данной привычки и на каждый день поставить задачи, которые нужно будет выполнить, например, не есть мучное, не пить алкоголь, пройти пять километров или посетить спортзал.

«Это более комфортный формат для внедрения новой привычки. В нем нет жестких рамок и ощущения обязательств», — заключила она.

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