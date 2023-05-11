Как уменьшить вред от перекусов

Эксперт посоветовала в любом случае не есть на ходу, а остановиться и, по возможности, присесть. При ходьбе нарушается нормальный физиологический процесс пищеварения. В результате пища хуже усваивается.

Солнцева также отметила, что нужно выбирать правильные продукты для перекуса. Он должен состоять из белка и клетчатки. Это поможет подавить чувство голода до основного приема пищи. Хорошим выбором будет кусочек курицы с листьями салата, яблоко или банан с небольшим количеством орешков. Также можно съесть натуральный йогурт, передает aif.ru.