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Как уменьшить вред от перекусов

Врач — диетолог-терапевт Татьяна Солнцева рассказала, как снизить вред от перекусов.

Как уменьшить вред от перекусов
© Вечерняя Москва

Эксперт посоветовала в любом случае не есть на ходу, а остановиться и, по возможности, присесть. При ходьбе нарушается нормальный физиологический процесс пищеварения. В результате пища хуже усваивается.

Необходимо следить за количеством съеденного. Перекус должен составлять примерно 150–250 ккал.

Солнцева также отметила, что нужно выбирать правильные продукты для перекуса. Он должен состоять из белка и клетчатки. Это поможет подавить чувство голода до основного приема пищи. Хорошим выбором будет кусочек курицы с листьями салата, яблоко или банан с небольшим количеством орешков. Также можно съесть натуральный йогурт, передает aif.ru.

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