Сосиски, богатые солью и пищевыми добавками, могут негативно воздействовать на печень и поджелудочную железу пожилых людей. Об этом в беседе с Москвой 24 предупреждает врач-диетолог Нурия Дианова.

Из-за содержания соли сосиски не рекомендуются для ежедневного потребления пожилыми людьми с проблемами сердца и давлением, уточнила медик. Добавки, по ее словам, присутствующие в сосисках, могут неблагоприятно влиять на состояние печени и поджелудочной железы.

Врач рекомендует выбирать качественные продукты с меньшим количеством добавок. Также она советует ограничить употребление сосисок до одного-двух раз в неделю.