Кардиолог предупредила о склонности женщин к повторным инфарктам

Женщины до 50 лет находятся в группе риска, так как они болеедругих подвержены повторному инфаркту, сообщила кардиолог Ольга Якушева.

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Сердечно-сосудистые заболевания у этой категории проявляютсянечасто, однако именно это и заставляет не обращать на болезнь внимание.

Многие при этом недооценивают важность диспансеризации, передает «Подмосковье сегодня».

«Представительницы прекрасного пола не следят за питанием, ведут малоподвижный образ жизни, подолгу игнорируют боли в груди», — указала Якушева.