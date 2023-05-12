Отеки на лице с утра могут быть следствием как заболеваний, так и неправильного питания, считает гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Ирина Бережная. Какие шаги можно предпринять, если отеки появляются время от времени, эксперт рассказала в эфире радио Sputnik.

В первую очередь специалист рекомендовала не откладывать визит к врачу, если отеки появляются регулярно.

«Отеки – это патологическое состояние. В здоровом организме отеки могут возникать минимально и только в некоторых ситуациях. Например, человек съел ведро селедки и совершенно не пил жидкости», – объяснила эксперт.

В подобных ситуациях избавиться от неприятного косметического эффекта можно самостоятельно. Например, наладив питание. Обилие соленых, жирных и острых продуктов в рационе провоцирует появление отеков. Физическая активность и достаточное количество воды устранят их, так как почки будут работать лучше, отметила медик.