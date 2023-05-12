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Врач Бережная перечислила способы избавления от утренних отеков лица

Отеки на лице с утра могут быть следствием как заболеваний, так и неправильного питания, считает гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Ирина Бережная. Какие шаги можно предпринять, если отеки появляются время от времени, эксперт рассказала в эфире радио Sputnik.

В первую очередь специалист рекомендовала не откладывать визит к врачу, если отеки появляются регулярно.

«Отеки – это патологическое состояние. В здоровом организме отеки могут возникать минимально и только в некоторых ситуациях. Например, человек съел ведро селедки и совершенно не пил жидкости», – объяснила эксперт.

В подобных ситуациях избавиться от неприятного косметического эффекта можно самостоятельно. Например, наладив питание. Обилие соленых, жирных и острых продуктов в рационе провоцирует появление отеков. Физическая активность и достаточное количество воды устранят их, так как почки будут работать лучше, отметила медик.

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Также эксперт напомнила, что отеки часто появляются у женщин накануне менструации, так как в организме может накапливаться жидкость. В такой ситуации тоже поможет регулярный спорт и правильное питание, заключила Бережная.

Ранее «Рамблер» писал, как убрать отеки с помощью массажа.

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