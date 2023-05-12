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Развенчаны популярные мифы о правильном питании

Вокруг правильного питания существует множество мифов.

Развенчаны популярные мифы о правильном питании
© Вести Подмосковья

Некоторые люди считают, что знают основы здорового рациона, так как информации сейчас много в открытых источниках, рассказала «Народным Новостям» диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко.

Врач подчеркнула, что одним из наиболее популярных мифов является утверждение, что для похудения из рациона нужно убрать углеводы и жиры, оставить белки и клетчатку. Специалист добавила, что для правильной работы организма требуются все виды органических веществ.

«Белки – это строительный материал гормонов, ферментов, соединительной ткани, кожи и волос. Жиры – это синтез гормонов, эластичность кожи, хорошее качество желчи и желчеоттока. Углеводы – это главная энергия, топливо для всех процессов организма», — сказала диетолог.

Еще один миф – запрет есть после 18:00. По мнению Музыченко, это очень популярное утверждение среди людей, которые хотят быстро похудеть.

«Полезно делать разгрузочные дни с длительным промежутком вечернего и ночного голода. Но в длительной перспективе промежутки более 12 часов голода чаще приводят к истощению и, наоборот, к запасу жировой ткани в организме», — посоветовала врач.

Эксперт указала, что ужинать лучше всего за 3 часа до сна легкоусвояемым белком, к примеру, рыбой, морепродуктами, яйцами, мясом птицы, овощами.

Кроме того, нет продуктов, помогающих «сжигать жир». Есть продукты, способствующие ускорению обмена веществ, они могут занимать большое место в желудке, давая чувство сытости. Следовательно, можно избежать переедания, и поэтому потерять вес, пояснила медик.

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