Названы болезни, при которых опасно есть черешню

Людям, у которых наблюдаются воспалительные заболевания желудка, нежелательно употреблять в пищу черешню. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко.

По словам специалиста, эта ягода достаточно кислая и содержит фруктовые кислоты. Она может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: в частности, при болезнях двенадцатиперстной кишки и тонкого кишечника, а также при дисбиозе и обострении хронических недугов.