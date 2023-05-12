Раскрыта опасность пластических операций в летнее время

Хирург Отари Гогиберидзе раскрыл россиянам опасность пластических операций в летнее время. Соответствующий комментарий публикует издание «Газета.Ru».

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В первую очередь специалист уточнил, что хирургические вмешательства можно проводить в любое время года, однако любому сезону сопутствуют определенные сложности.

При этом справиться с ними, по словам доктора, можно при соблюдении рекомендаций врача. К примеру, повышенного риска занести инфекцию после операции летом можно избежать за счет антибактериальных препаратов.

Тем не менее, отмечает Гогиберидзе, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями дыхательной системы в принципе не рекомендуется делать какие-либо операции в летнее время.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что в упомянутый период после ряда хирургических вмешательств предполагается ношение компрессионных трикотажей, которые могут доставлять дискомфорт.