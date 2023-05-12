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Раскрыта опасность пластических операций в летнее время

Хирург Отари Гогиберидзе раскрыл россиянам опасность пластических операций в летнее время. Соответствующий комментарий публикует издание «Газета.Ru».

Раскрыта опасность пластических операций в летнее время
© Lenta.ru

В первую очередь специалист уточнил, что хирургические вмешательства можно проводить в любое время года, однако любому сезону сопутствуют определенные сложности.

При этом справиться с ними, по словам доктора, можно при соблюдении рекомендаций врача. К примеру, повышенного риска занести инфекцию после операции летом можно избежать за счет антибактериальных препаратов.

Тем не менее, отмечает Гогиберидзе, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями дыхательной системы в принципе не рекомендуется делать какие-либо операции в летнее время.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что в упомянутый период после ряда хирургических вмешательств предполагается ношение компрессионных трикотажей, которые могут доставлять дискомфорт.

«В целом, если нет никаких проблем со здоровьем, то летом можно выполнять любые пластические операции. При ответственном соблюдении рекомендаций врача никаких проблем с реабилитацией ни летом, ни в любое другое время года возникать не должно», — заключил доктор.

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