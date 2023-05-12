Простой способ похудеть к лету

Приближается сезон отпусков. Идея похудеть к лету - снова очень актуальна. Известный британский тележурналист, дипломированный врач и ведущий передач о здоровье Майкл Мосли предлагает простой и научно обоснованный способ похудеть.

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Для этого надо на несколько месяцев отказаться от продуктов белого цвета. А именно: от белого хлеба, выпечки, риса, сахара, мороженого, макарон, картофеля, молочных коктейлей и даже белого шоколада. В отличие от черного шоколада, в белом пользы особой нет: там преобладают жир и сахар. Все названные продукты - источники быстрых углеводов, которые ведут к набору лишнего веса и очень быстро преобразуются в жир.

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Недавно российские врачи назвали норму сахара в сутки для взрослого человека. Это всего 6 чайных ложек сахара. То есть две большие чашки сладкого чая. Превышение этой нормы ведет к ожирению и росту риска развития сахарного диабета. При этом учитывать нужно не только сахар в чистом виде, но и скрытый сахар - тот, что уже включен в состав различных покупных соусов, блюд быстрого приготовления и напитков.

Чтобы понять, в каком количестве сахар ежедневно поглощается, записывайте все съеденные сладкие изделия и выпитые напитки. Заведите дневник сладкоежки и поставьте себе задачу сокращать количество сладкого в своем рационе, что, безусловно, положительно скажется на фигуре. И при этом старайтесь пить чистую воду и отвары шиповника или каркаде без сахара - эти напитки точно не ведут к набору лишнего веса, они даже утоляют чувство ложного голода «по привычке» и помогают похудеть.

Единственный продукт белого цвета, который не попадает в список доктора Мосли, — это белокочанная капуста. Ее можно есть сколько угодно, если нет противопоказаний из-за раздраженного кишечника. В капусте много полезной для похудения клетчатки и мало калорий. Весной капуста- самый дешевый овощ в наших краях. В интернете есть сотни рецептов салатов из капусты: капуста по-корейски, капуста пелюстка, капуста с маринованными шампиньонами и другие.

Женщинам, особенно в период перименопаузы, когда из-за снижения уровня женских половых гормонов начинает быстро расти лишний вес, советуют налегать на все виды бобовых и жирную рыбу. Дело в том, что в бобовых содержатся фитоэстрогены, которые мягко поддерживают женский гормональный баланс. Это позволяет отсрочить наступление менопаузы и набор лишнего веса. А в жирных сортах рыбы - скумбрии, сельди, салаке, семге, форели, лососе - есть жирные кислоты омега-3, которые способствуют похудению, защищают от воспалений и деградации сосуды, сердце и мозг. Омега-3 содержатся также в льняном и оливковом маслах холодного отжима. Их стоит активнее использовать для салатов. При этом, чтобы худеть с удовольствием, врачи советуют определить для себя, что для вас вкусно из того, что полезно, и научиться готовить соответствующие блюда. Благо сейчас все рецепты мира можно одним кликом найти в Сети.

Специи и травы также помогают похудеть. Приправы делают блюда интереснее, ароматнее и вкуснее. Мозг быстрее получает сигнал насыщения. Главное - приучить себя эти сигналы слышать и вовремя вставать из-за стола.

Есть смысл прислушаться и к китайским медикам, которые дали ряд советов, как избавиться от тяги к «мусорной еде» - фастфуду и джанк-фуду (снекам и печенькам).

Во-первых, не храните вкусняшки дома. Если во время работы за компьютером или просмотром кино вдруг возникнет мысль «а не пожевать ли мне чего-нибудь вкусненького», гораздо проще дойти до кухни, чем оторваться от дивана и отправиться за вкусной вредной едой в магазин. Просто не покупайте впрок печенье и чипсы.

Во-вторых, обеспечьте себе достаточное количество сна. Научно доказано: при недосыпе активируется гормон стресса кортизол (а чтобы успокоиться, нам надо пожевать), активнее работает гормон голода грелин и снижается уровень гормона насыщения лептина. То есть невыспавшийся человек гарантированно съест больше, чем выспавшийся. Переутомление и стресс также заставляют человека поглощать больше калорий.

В-третьих, пейте больше чистой воды. Часто причиной ложного голода становится недостаток влаги.

В-четвертых, увеличьте физическую активность. Спорт и упражнения не только помогают похудеть, но и снижают уровень гормона голода грелина.