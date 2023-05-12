Названы эффективные упражнения для уличной тренировки

Специалист посоветовала делать джампинг джек — прыжки, при которых нужно одновременно расставлять ноги на ширину бедер и поднимать руки над головой, а затем возвращаться в исходное положение.

Кроме того, Алибаева предложила делать выпады с подъемом ноги вперед. Для этого нужно отвести одну ногу назад, присесть так, чтобы в коленях образовался угол в 90 градусов. Затем, перенеся вес на впереди стоящую ногу, вернуться в положение стоя и поднять согнутую в колене ногу.