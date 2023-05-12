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Раскрыты неожиданные противопоказания к употреблению редиса

Исключить редиску из рациона при метеоризме и болезни почек призвал столичный Роспотребнадзор.

Названы неожиданные противопоказания к употреблению редиса
© Мослента

В ведомстве уточнили, что редис, несмотря на содержание множества витаминов, ферментов и полезных веществ, усиливает желудочную секрецию и отток желчи, раздражает почечные канальцы. Поэтому овощ не рекомендуется добавлять в свой рацион людям с гастритом, язвенной болезнью, метеоризмом (повышенным образование газов в кишечнике), энтероколитом, заболеваниями печени, поджелудочной железы и почек.

Кроме того, редис противопоказан при подагре. Овощ богат пуринами, а при этом заболевании обмен вещества в организме нарушен.

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