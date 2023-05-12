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Врач объяснила, в чем опасность просроченных продуктов

Об опасности просроченных продуктов рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе «Москвой 24».

Врач объяснила, в чем опасность просроченных продуктов
© Unsplash

По словам эксперта, от употребления просроченных продуктов стоит воздержаться. Причем их нельзя ни есть в свежем виде, ни варить, ни обжаривать, даже если плесень видно на небольшом участке и его можно обрезать.

в белковых продуктах - яйцах, колбасе, сосисках, сыре - начинают размножаться различные микроорганизмы, в просроченном хлебе - плесневые грибы. Среди симптомов отравления - рвота, диарея, повышение температуры, головная боль.

Самые опасные продукты для кишечника

Ранее россиянам объяснили, что делать с просроченным шашлыком.

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