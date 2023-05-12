Названа ягода, которая защищает от рака и болезней сердца

Россиянам назвали ягоду, которая защищает от рака и болезней сердца
Россиянам посоветовали налегать на клубнику, чтобы защитить организм от болезней и замедлить старение.
С приближением сезона клубники россиянам напомнили о пользе этой ягоды для здоровья. Она является богатым источником минералов, витаминов С, В и А, фолиевой кислоты, йода, цинка и других элементов.
Благодаря своим свойствам клубника благотворно влияет на сердце, защищая его от болезней, предотвращает развитие онкозаболеваний, а также способствует замедлению старения. Медики утверждают, что полезна клубника и для работы кишечника, почек, печени.
Однако с осторожностью употреблять эту ягоду следует аллергикам. Небезопасно употребление клубники для пациентов с гастритом и язвенной болезнью. Не советуют есть клубнику при проблемах с кариесом и зубной эмалью.