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Россиянам назвали ягоду, которая защищает от рака и болезней сердца

Россиянам посоветовали налегать на клубнику, чтобы защитить организм от болезней и замедлить старение.

Названа ягода, которая защищает от рака и болезней сердца
© Слово и Дело

С приближением сезона клубники россиянам напомнили о пользе этой ягоды для здоровья. Она является богатым источником минералов, витаминов С, В и А, фолиевой кислоты, йода, цинка и других элементов.

Благодаря своим свойствам клубника благотворно влияет на сердце, защищая его от болезней, предотвращает развитие онкозаболеваний, а также способствует замедлению старения. Медики утверждают, что полезна клубника и для работы кишечника, почек, печени.

Однако с осторожностью употреблять эту ягоду следует аллергикам. Небезопасно употребление клубники для пациентов с гастритом и язвенной болезнью. Не советуют есть клубнику при проблемах с кариесом и зубной эмалью.

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