Названа ягода, которая защищает от рака и болезней сердца

Россиянам посоветовали налегать на клубнику, чтобы защитить организм от болезней и замедлить старение.

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С приближением сезона клубники россиянам напомнили о пользе этой ягоды для здоровья. Она является богатым источником минералов, витаминов С, В и А, фолиевой кислоты, йода, цинка и других элементов.

Благодаря своим свойствам клубника благотворно влияет на сердце, защищая его от болезней, предотвращает развитие онкозаболеваний, а также способствует замедлению старения. Медики утверждают, что полезна клубника и для работы кишечника, почек, печени.