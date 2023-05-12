Что делать, если покусали комары? Инструкция

Не только дачники, но и комары с майских праздников официально начинают свой очередной сезон. Пикники, отдых на природе и особенно в лесу, — везде приходится сталкиваться с этими кровососущими.

© Секрет Фирмы

А с учётом того, что полностью исключить урон, который наносят укусы, невозможно, даже используя спреи и прочие защитные средства, нелишним будет напомнить, как противостоять их последствиям.

Чего не стоит делать при укусе комара

Прежде всего при укусе комара надо постараться не расчёсывать ранку, напомнило ОСН . Вроде бы очевидный принцип, но как трудно ему следовать... Ну а что будет в противном случае, мы тоже все хорошо знаем. Зуд станет только сильнее, а на месте укуса может возникнуть повреждение кожи, а потом и рубец.

Если всё же удержаться от расчёсывания укуса не удалось, нужно обработать его спиртом. Ну а на фоне возможного воспаления стоит принять и антигистаминное средство. Если нет уверенности в том, какое из них подойдёт именно вам, лучше проконсультироваться с врачом.

Что делать при укусе комара

Теперь о том, что нужно делать, если вас только что укусили. Прежде всего, нужно промыть ранку водой с мылом и минимум минут на 10 приложить холодный компресс к месту укуса. Это может быть мокрое полотенце или же пакет со льдом. Если зуд сохраняется, следует смазать укус средством, которое снимет отёк и успокоит жжение.