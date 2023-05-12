4 болезни, к которым приводит сидячий образ жизни

А сколько часов за компьютером проводите вы?

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Сидячая работа — обычное явление нашей жизни, мы даже не задумываемся, сколько часов проводим на стуле в офисе или дома. А специалисты все же настаивают, что даже такая спокойная на первый взгляд работа может приводить к серебряным заболеваниям. Причём из-за этой самой неподвижности.

Заболевания позвоночника

В первую очередь, большой нагрузке подвергается наш позвоночник, буквально все отделы страдают в течение долгого дня. Сильнее всего достается шейному отделу, так как мы редко держим спину прямо и хрупкие хрящи слишком долго находятся в неправильном положении. Чтобы исключить развитие патологии, стоит делать перерывы хотя бы 15 минут в час.

Варикоз

Крайне неприятное заболевания. Чем старше мы становимся, тем труднее нашим венам и сосудам поддерживать тонус. Сидячий образ жизни еще больше ухудшает их состояние. Специалисты советуют делать специальные упражнения в конце дня для улучшения кровотока и стараться не скрещивать ноги, когда работаете долго на одном месте.

Различные патологии кишечника

Еще более неприятное последствие сидячей работы. При долгом нахождении в одном и том же положении в кишечнике скапливается жидкость и застойные процессы прогрессируют даже если у вас нет проблем с ЖКТ. Подумайте об одном из важнейших органов и делайте стимулирующие упражнения для повышения перистальтики.

Снижение иммунитета