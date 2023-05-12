4 болезни, к которым приводит сидячий образ жизни
А сколько часов за компьютером проводите вы?
Сидячая работа — обычное явление нашей жизни, мы даже не задумываемся, сколько часов проводим на стуле в офисе или дома. А специалисты все же настаивают, что даже такая спокойная на первый взгляд работа может приводить к серебряным заболеваниям. Причём из-за этой самой неподвижности.
Заболевания позвоночника
В первую очередь, большой нагрузке подвергается наш позвоночник, буквально все отделы страдают в течение долгого дня. Сильнее всего достается шейному отделу, так как мы редко держим спину прямо и хрупкие хрящи слишком долго находятся в неправильном положении. Чтобы исключить развитие патологии, стоит делать перерывы хотя бы 15 минут в час.
Варикоз
Крайне неприятное заболевания. Чем старше мы становимся, тем труднее нашим венам и сосудам поддерживать тонус. Сидячий образ жизни еще больше ухудшает их состояние. Специалисты советуют делать специальные упражнения в конце дня для улучшения кровотока и стараться не скрещивать ноги, когда работаете долго на одном месте.
Различные патологии кишечника
Еще более неприятное последствие сидячей работы. При долгом нахождении в одном и том же положении в кишечнике скапливается жидкость и застойные процессы прогрессируют даже если у вас нет проблем с ЖКТ. Подумайте об одном из важнейших органов и делайте стимулирующие упражнения для повышения перистальтики.
Снижение иммунитета
К сожалению, долгие часы за компьютером могут привести к нарушениям защитных функций организма. Вы можете заметить, что во время авралов на работе вы чаще подхватываете вирусы и испытываете больше неприятных ощущений в целом. Это может говорить о сбоях в организме, и в первую очередь важно скорректировать свой график, параллельно занимаясь укреплением иммунитета.