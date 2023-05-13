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Врач внесла поправки в популярную «диету против гипертонии»

Поправки в популярную «диету против гипертонии» — разработанную американскими кардиологами систему питания DACH — внесла врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. В частности, она посоветовала включать в перекусы белок и солить еду.

Врач внесла поправки в популярную «диету против гипертонии»
© Мослента

«Кажется, что эта диета действительно хороша, ведь в ней собраны все принципы здорового питания. На самом деле они не совершенны и зачастую нуждаются в корректировке», — отметила эксперт.

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Так, вопреки совету иностранных докторов перекусывать фруктами или сухофруктами между основными приемами пищи, Павлова заявила, что это допустимо только в случае, когда между основными приемами пищи проходит больше пяти часов.

«Тогда перекус должен быть, но обязательно с белком. Например, нежирный йогурт и фрукт. Или кусочек сыра и фрукт. Тогда это, действительно, будет полезно», — объяснила она.

Популярная диета включает пункт о сокращении количества употребляемой соли сначала до пяти, а позднее до трех-четырех граммов в день. По мнению Павловой, так сильно уменьшать объем необходимого для водно-солевого баланса компонента в рационе не стоит.

«Основное количество употребляемой соли находится в переработанном мясе — сосисках, ветчинах, готовых котлетах, фастфуде, соусах и соленых закусках. Если вы придерживаетесь диеты, то уже отказались от этой еды, и значит, можете получить соль только из той пищи, что готовите сами. Вряд ли, досаливая блюда, вы превысите эти пять граммов. Бояться соли не стоит, особенно если она йодированная», — заметила эндокринолог.

Павлова также посоветовала закрыть глаза на запрет употребления красного мяса: если его сварить, запечь или потушить, но не жарить, оно принесет не вред, а пользу.

Не согласилась доктор и с пунктом о замене жирных молочных продуктов на обезжиренные. Жирность, по ее словам, должна быть нормальной — не избыточной, но и не нулевой.

«До 9 процентов — это правильно и хорошо», — уточнила врач.

Количество соусов и маргарина Павлова порекомендовала не сокращать, как призывают иностранные специалисты, а полностью исключить из рациона.

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