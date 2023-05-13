Названы действенные способы ускорения метаболизма и похудения

Ускорить метаболизм можно при употреблении в пищу разнообразного белка.

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В Британии диетолог Майкл Мосли назвал способы, которые помогут ускорить метаболизм и ускорить процесс похудения. Об этом он написал в Daily Mail.

По словам эксперта, некоторые люди набирают вес при соблюдении диеты из-за медленного метаболизма. Чем быстрее у человека метаболизм, тем быстрее тело сжигает полученные с пищей калории. Мосли пояснил, что ускорить метаболизм можно при употреблении в пищу разнообразного белка, пишет «Медикфорум».

Белок помогает поддерживать мышцы и кости, повышает скорость обмена веществ, благодаря чему тело использует больше углеводов для производства энергии, пояснил диетолог.