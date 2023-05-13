Названы действенные способы ускорения метаболизма и похудения
Ускорить метаболизм можно при употреблении в пищу разнообразного белка.
В Британии диетолог Майкл Мосли назвал способы, которые помогут ускорить метаболизм и ускорить процесс похудения. Об этом он написал в Daily Mail.
По словам эксперта, некоторые люди набирают вес при соблюдении диеты из-за медленного метаболизма. Чем быстрее у человека метаболизм, тем быстрее тело сжигает полученные с пищей калории. Мосли пояснил, что ускорить метаболизм можно при употреблении в пищу разнообразного белка, пишет «Медикфорум».
Белок помогает поддерживать мышцы и кости, повышает скорость обмена веществ, благодаря чему тело использует больше углеводов для производства энергии, пояснил диетолог.
Также способствует скорому метаболизму острая пища, кофеин и физические упражнения. Кроме этого, рекомендуется отказаться от употребления в пищу сладкого и мучного.