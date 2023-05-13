3 безобидные привычки, из-за которых может появиться рак

Некоторые ежедневные привычки могут стать виновниками того, что в молочной железе начнутся опасные изменения. Об этом рассказала акушер-гинеколог Екатерина Волкова.

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Отмечается, что опухоль в груди может не болеть и никак себя не проявлять. Далеко не всегда рост злокачественного новообразования сопровождается появлением уплотнений в груди, нетипичных выделений и прочих настораживающих признаков. Чтобы избежать опасных осложнений, врачи рекомендуют регулярно делать маммографию и УЗИ.

"УЗИ молочной железы и маммография не исключают значимости друг друга, наоборот, дополняют в ряде случаев", - подчеркнула гинеколог.

Так, у молодых женщин молочные железы в основном состоят из железистой ткани, а она лучше просматривается на УЗИ. При маммографии удобнее исследовать жировую ткань. Последней замещается железистая ткань в старшем возрасте.

Кроме того, важно пересмотреть некоторые привычки. Как отметила Екатерина Волкова, для молочных желез опасно "постоянное ношение лифчика с косточками". Такое белье провоцирует нарушение лимфооттока - это может стать причиной отечности молочных желез и других последствий.

Может навредить и такая казалось бы безобидная привычка как использование дезодорантов.

"Здесь смотрим на состав. Алюминий повышает риск возникновения онкозаболеваний, может привести к воспалению сальных протоков и лимфоузлов", - уточнила врач в Telegram.

Опасно для здоровья и бесконтрольное использование КОК, которые содержат эстрогеноподобные вещества.