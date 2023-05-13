Тренер назвала лучшие упражнения для здоровых коленей

Для начала нужно сесть на пол и положить одну ногу на другую. Затем одной рукой держать стопу в области пяточной кости, ладонью второй обхватить сверху пальцами и сгибать и разгибать их. При следующем упражнении нужно сесть на седалищные бугры, не округляя поясничный отдел позвоночника. Затем одновременно опускать оба колена влево, касаясь ими пола, левая ягодица при этом должна лежать на полу, а правая — подниматься.