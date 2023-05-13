$77.20+1.3284.25+1.36

Тренер назвала лучшие упражнения для здоровых коленей

Фитнес-тренер Виктория Мараховская назвала лучшие упражнения для здоровых коленей. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер назвала лучшие упражнения для здоровых коленей
© Lenta.ru

Для начала нужно сесть на пол и положить одну ногу на другую. Затем одной рукой держать стопу в области пяточной кости, ладонью второй обхватить сверху пальцами и сгибать и разгибать их. При следующем упражнении нужно сесть на седалищные бугры, не округляя поясничный отдел позвоночника. Затем одновременно опускать оба колена влево, касаясь ими пола, левая ягодица при этом должна лежать на полу, а правая — подниматься.

При следующем упражнении тренер посоветовала встать и поставить ноги на ширине плеч. Затем перенести вес на одну ногу, вторую поставить на основания пальцев, как будто стоя на каблуке. Далее нужно согнуть пальцы, при этом область подъема стопы будет растягиваться.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий