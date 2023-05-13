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Врач назвала причины недержания мочи у женщин

Недержание мочи у женщин бывает нескольких видов - стрессовое, ургентное и смешанное. Об этом сообщила урогинеколог клиники «Семейная» г. Москва и Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ Анна Бердичевская.

Врач назвала причины недержания мочи у женщин
© runews24.ru

Специалист в беседе с «Газета.Ru» отметила, что при стрессовом недержании женщина теряет мочу при кашле, чихании, подъеме тяжестей, а также при физнагрузках, когда повышается внутрибрюшное давление. Обычно такая форма недержания связана с недостаточностью связочного аппарата малого таза или слабостью мышц тазового дна.

Помочь в таком случае могут тренировки «интимных мышц», известные как «упражнения Кегеля».

Существует также ургентное недержание мочи, которое связано с нарушением функции мочевого пузыря. При этом расстройстве мышцы мочевого пузыря начинают резко сокращаться при его наполнении.

Врач подчеркнула, что есть и более сложные формы недержания, например, нейрогенное, которое вызывают неврологические заболевания. Также нередко ургентное и стрессовое недержание мочи сочетаются.

Самый простой способ диагностики любых нарушений мочеиспускания — дневники мочеиспускания, которые пациентка заполняет в течение трех суток.

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