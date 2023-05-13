Терапевт назвала главные признаки перегрева организма
К перегреву организма в жару могут привести вещи в черных и темно-синих оттенках. Об этом «РИАМО» рассказала старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Олеся Савельева.
Цвет вещей влияет на теплопередачу. Например, черные или темно-синие цвета в одежде поглощают солнечные лучи и тепло. Это может стать причиной перегрева, особенно в жару.
Что касается светлых оттенков, то они, наоборот, отражают свет и тело, помогают сохранить прохладу. Поэтому в жаркую погоду лучше выбирать одежду светлых оттенков: белую, бежевую, светло-серую, светло-голубую и так далее.
Одежда должна быть свободная из натуральных материалов.
«Чтобы не нарушать процесс терморегуляции, лучше воздержаться и от применения дезодорантов, так как потоотделение способствует охлаждению организма человека, от нанесения декоративных косметических и тональных кремов, так как они могут привести к перегреву кожи», - объяснила Олеся Савельева.