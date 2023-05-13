Терапевт назвала главные признаки перегрева организма

«Чтобы не нарушать процесс терморегуляции, лучше воздержаться и от применения дезодорантов, так как потоотделение способствует охлаждению организма человека, от нанесения декоративных косметических и тональных кремов, так как они могут привести к перегреву кожи», - объяснила Олеся Савельева.