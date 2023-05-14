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Врач Павлова предупредила, что в салонах красоты можно заразиться опасным вирусом

В салонах красоты, парикмахерских и тату-салонах существует риск заражения опасным вирусом. Речь идет о гепатите С, хроническом инфекционном заболевании, вызывающем воспаление печени, рассказала специалист по инфекционным болезням Татьяна Павлова.

Врач предупредила, что в салонах красоты можно заразиться
© Слово и Дело

Специалист объяснила, что вирус можно подхватить при выполнении процедур маникюра, педикюра и нанесении татуировок в случае, если мастер использует нестерильные инструменты.Павлова также добавила, что заразиться гепатитом С можно при употреблении наркотиков, незащищенном половом контакте или бытовым путем при использовании общих зубных щеток, бритв или ножниц, сообщает «КТВ-Луч».

Главный гепатолог Минздрава Мособласти Павел Богомолов заявил ранее, что гепатит С является первым в мире абсолютно излечиваемым хроническим заболеванием. Современные технологии позволяют добиться оптимальных результатов и не допустить развития цирроза и рака печени у пациентов.

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