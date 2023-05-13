Специалист объяснил, кого комары кусают чаще

Биолог-энтомолог Роман Хряпин назвал людей, наиболее привлекательных для комаров. Его слова передает Москва 24.

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По словам специалиста, от укусов комаров будут страдать люди, которые занимаются спортом на природе.

«Охотнее всего комары кусают людей, подвергшихся хорошей физической нагрузке, пропотевших и с увеличившейся в связи с этим температурой тела. Пот и разгоряченное тело вообще достаточно сильно привлекают комаров», — сообщил специалист, пишет «Москва 24».

Также Роман Хряпин отметил, что комары чаще кусает людей в открытой одежде.