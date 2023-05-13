Специалист объяснил, кого комары кусают чаще
Биолог-энтомолог Роман Хряпин назвал людей, наиболее привлекательных для комаров. Его слова передает Москва 24.
По словам специалиста, от укусов комаров будут страдать люди, которые занимаются спортом на природе.
«Охотнее всего комары кусают людей, подвергшихся хорошей физической нагрузке, пропотевших и с увеличившейся в связи с этим температурой тела. Пот и разгоряченное тело вообще достаточно сильно привлекают комаров», — сообщил специалист, пишет «Москва 24».
Также Роман Хряпин отметил, что комары чаще кусает людей в открытой одежде.