Звезды и врачи делятся советами, как похудеть к лету и не навредить себе

Праздники с шашлыками и майонезными салатами позади. А купальный сезон уже на носу. Пора избавиться от лишних килограммов! Как сбросить вес эффективно и с пользой для здоровья, «Вечерней Москве» рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Елена Сюракшина.

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Праздники — всегда застолье. Свиной шашлык, хлеб, сладости. Вкусная еда способствует выработке инсулина, повышенный уровень которого препятствует расщеплению жира и приводит к увеличению массы тела. Мои пациенты часто прибегают к экстремальным методам — водная диета, монодиеты, интервальное голодание и так далее. И совершают кучу ошибок. В ответ на голод в нашем организме снижается уровень гормонов. Очень важен гормон холецистокинин: он отвечает за чувство насыщения, вырабатывается только при потреблении пищи. Когда мы перестаем есть — чувство голода возрастает. В ответ наш организм начинает накапливать жировую массу. Поэтому очень быстро похудеть не получится — это грозит либо срывами, либо приведет к потере в нашем организме микро- и макроэлементов. Все хорошо в меру. Красивую фигуру к лету поможет обрести простой свод правил. Прием пищи 3–4 раза в день, без перекусов. 1,5–2 литра воды в день — это способствует устранению отеков. Употребление большого количества зелени (петрушка, укроп, кинза, лук, рукола, шпинат) приводит к насыщению организма витаминами, способствует выводу лишней жидкости, расщепляет жиры и очищает нашу лимфатическую систему от шлаков и токсинов.

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Яна Рудковская: адепт кефира

Изначально кефирная диета стала популярной благодаря Ларисе Долиной. Рацион артистки был рассчитан на семь дней и включал в себя не только кефир, но и другие продукты — картошку, творог, фрукты и куриную грудку. Но продюсер Яна Рудковская решила пойти дальше и урезала сроки экспресс-диеты до двух дней. И сидеть придется только на кефире. Так можно потерять несколько килограммов. Но стоит ли оно того?

Ирина Пегова: неделя — и минус пять килограммов

Постройневшая актриса каждые два месяца сидит на диете. Первый день — 5 вареных или печеных картофелин и кефир, второй день — 100 грамм вареной куриной грудки или индейки, третий день — 100 грамм отварного мяса, четвертый — 100 грамм отварной рыбы, пятый день — 1 килограмм овощей и фруктов, кроме винограда и бананов. На шестой день актриса пьет только кефир, на седьмой — только минеральную воду. Это позволяет ей скинуть до пяти килограммов.

Стас Михайлов: завтрак отдает врагу

Певец недавно вышел в свет и всех сразил наповал: от круглолицего Стаса ничего не осталось. Как Михайлов рассказал «ВМ», борьба с весом у него идет постоянно: «Килограммы быстро накапливаются, а уходят сложно. Тем не менее я сбросил 13 килограммов. Это самый лучший показатель! Никакой чудо-диеты я не придерживаюсь. Просто убрал завтрак из рациона. Пью только воду и соки. В течение рабочего дня обычно ем один раз, максимум — два. Например, какие-нибудь фрукты. Но с моим образом жизни я обязательно ужинаю. Мне это подходит, мне это нужно. Все это дает вот такой положительный эффект.

Мария Порошина: смотрю на шагомер

Мать пятерых детей держит себя в «классическом» 46-м размере при росте 170 см. Режим питания помог выработать диетолог. За полчаса до завтрака Мария выпивает стакан воды, в течение дня пьет коктейли с отрубями. Принимает пищу каждые три часа. Основные приемы по объему не более стакана. Основа рациона — нежирное мясо и рыба с зелеными овощами. Сладости разрешены, но не чаще раза в две недели до полудня. Также актриса проходит 10 тысяч шагов в день.

Лолита: никакого алкоголя

Певица в этом году всех сразила наповал шикарным преображением в лучшую сторону. Наладить питание ей помог поход к эндокринологу. Без всякой физкультуры Лолита избавилась от «балластных» 30 кило. Кроме традиционных ограничений (минус жирное и мучное), актриса отказалась от чая, кофе, винограда и бананов и, главное, от вина и другого алкоголя.

Анастасия Волочкова: салатные листики и баня

Балерина любит демонстрировать свою фигуру в платьях и без. Как Волочкова призналась «ВМ», держать себя в форме ей помогает ежедневная физическая нагрузка: «Два-три раза в неделю я парюсь в русской бане, дома. Сочетаю ее с ледяной купелью. Контраст температуры помогает поддерживать упругость кожи лица и тела. И еще я делаю профессиональный спортивный массаж и ограничиваю себя в еде. В моем рационе в основном салатные листья, яйца всмятку, овощные супчики и бульон.

Бабкина и Басков: редко, но метко

Николай не отказывается ни от каких продуктов, но питание он ограничил завтраком и ужином. Народная артистка РФ Надежда Бабкина тоже сидит на интервальном голодании и довольна: «Однажды актриса Нонна Гришаева, с которой мы работаем в одном спектакле, видя, как я себя ограничиваю в еде, сказала: «Надя, только интервальное голодание — больше не работает ничего». Надо следить за часами: на протяжении восьми часов ты ешь когда и что хочешь, но затем шестнадцать часов перерыв. За это время можно только воду пить или чай. Но у врачей к этой концепции есть масса вопросов.

Валерия и Иосиф: если мясо, то постное

— Мы давно не едим жареного, жирного, копченого, — рассказала семейная пара «ВМ». — Мясо предпочитаем постное — телятину или курицу, а также — рыбу и морепродукты. И ни в коем случае нельзя забывать о движении. Йога и занятия на тренажере — ежедневные практики. Иосифу Пригожину держаться в тонусе помогает ходьба. В августе прошлого года мы прошли 300 километров.

София Кованова, диетолог: