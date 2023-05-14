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Почему у женщин бывает недержание

Урогинеколог Бердичевская: недержание мочи может быть вызвано слабостью мышц тазового дна. Такое происходит с женщинами, например, после родов или занятий в зале с поднятием тяжестей. Типов недержания несколько, и у каждого свои причины и варианты проявления. Подробнее «Газете.ru» рассказала урогинеколог клиники «Семейная» и Клиники высоких медицинских технологий СПбГУ Анна Бердичевская.

Почему у женщин бывает недержание
© Секрет Фирмы

Недержание мочи при нагрузке

Это так называемое стрессовое недержание мочи, которое происходит при кашле, чихании, подъёме тяжестей и физических нагрузках.

Причина в недостаточности связочного аппарата малого таза или слабости мышц тазового дна (из-за родов, лишнего веса, спортивных тренировок с подъёмом тяжестей).

Выход: в ряде случаев могут помочь тренировки «интимных мышц».

Недержание мочи из-за проблем в мочевом пузыре

Это ургентное недержание. Оно связано с нарушением функций мочевого пузыря — мышцы этого органа начинают производить резкие сокращения при его наполнении.

«Нервная система воспринимает это как акт мочеиспускания, поэтому запирательный механизм не срабатывает: сфинктер расслабляется, женщина не успевает добежать до туалета», — объяснила врач.

Другие причины недержания

Бывает и нейрогенное недержание, его вызывают неврологические заболевания. Также может быть смешанная форма болезни. Например, когда ургентное и стрессовое сочетаются. В этом случае лечение зависит от того, какая форма недержания преобладает.

Ещё бывает парадоксальная ишурия. Это редкое состояние, при котором пациентка не может сама сходить в туалет, мочевой пузырь переполняется — и моча постоянно выделяется небольшими порциями.

Диагностика недержания

Самый простой способ — дневники мочеиспускания. Их нужно заполнять трое суток. Записывать частоту мочеиспусканий и объёмы, указывать, при каких обстоятельствах происходит потеря мочи, а также силу позыва и степень недержания.

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