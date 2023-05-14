Названы способы снять боль в мышцах после физических нагрузок

Журналисты Sport24 назвали лучшие способы снять боль в мышцах после физических нагрузок. Они приводятся сайте издания.

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В материале говорится о том, что справиться с болью может помочь растяжка после тренировки. Отмечается, что она улучшает кровообращение в мышцах, помогая им быстрее восстановиться и расслабиться.

Также одним из способов устранения боли называется массаж. «Если вы не можете позволить себе профессиональный массаж, можно применять самомассаж с помощью ролика или теннисного шарика. Также полезно полежать на игольчатом коврике», — добавляется в сообщении.