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Тренер напомнила, что запрещено перед нагрузками

Тренер и диетолог Мария Волынкина напомнила любителям спорта, что до тренировки запрещается переедать, перегружать себя, отказываться от употребления жидкости, выпивать спиртное и курить. Кроме того, не стоит заниматься активностями на голодный желудок - можно упасть в обморок. Подробности специалист рассказала в беседе с NEWS.ru.

Тренер напомнила, что запрещено перед нагрузками
© Вести Подмосковья

По словам Волынкиной, лучше всего устроить себе прием пищи за два часа до намеченной тренировки. Организм перед занятием должен быть отдохнувшим, необходимо хорошо выспаться. За полчаса до начала желательно налить себе стакан теплой воды.

“Алкоголь и табачная продукция перед тренировкой могут спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, в том числе инфаркт и инсульт”, - предупредила специалист.

Ранее Мария Волынкина рассказывала о том, что в разное время суток наш организм ведет себя по-разному. Поэтому каждый из нас выбирает себе подходящие часы для тренировок индивидуально. Так как по утрам температура тела ниже, потребуется больше времени потратить на разогрев мышц. С 7 до 8 часов утра лучше выбрать кардио, а с обеда до 19 часов - силовые нагрузки. Позже можно остановиться на пилатесе, йоге, танцах и растяжке.

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